CHP Sözcüsü: İktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA üretimine ilişkin yaptığı paylaşıma ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geldi.

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz, savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz" diyen Öztrak, "Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin. Biz bunu yapmayacağız" ifadesini kullandı.