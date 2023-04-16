Manisa'da TKP Turgutlu İlçe Örgütü binası açıldı

TKP, Manisa Turgutlu'da umudun, aydınlanmanın ve işçi sınıfının sesini ve mücadelesini daha fazla yaygınlaştırılmak için açtığı Selvilitepe Semt Evi'nden sonra bugün Turgutlu ilçe binasının açılışını yaptı.

Açılışa Manisa milletvekili adayları Turgay Tunç, Halil Kilimci ve Murat Yeşil katıldı.

Turgay Tunç yaptığı konuşmada ülkedeki bu kirli düzene karşı, emekçilerin, işçilerin insanca yaşayacağı bir düzen için 15 yıldır mücadele ettiğini dile getirdi.

"Seçtiğimiz milletvekilleri bu düzende sermayenin iş ortaklığını yapıyor. Buna dur diyecek ise emekçiler, işçi sınıfının gerçek adaylarıdır" diyen Tunç ülkenin her yanına umudu, güzelliği, iyi olanı taşıyacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi hep birlikte sevinçle, umutla, emekle yeniden kuracağız. Bizler dün de vardık bugün de varız, umudu büyütmeye kararlıyız. İnadımız, irademiz var. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Belki de 50 yıldır oyunuz çöpe gidiyor, bu kez gitmesin. Sadece seçim zamanı değil her zor gününde yanında olan partiye, inandığın, güvendiğin partiye oy ver. Herkes bilsin ki bu ülke de emekçiler kazanacak, komünistler kazanacak" diye konuştu.