Manisa'da şüpheli kadın ölümü: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu

Manisa'da 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez oturdukları apartmanın asansöründe ölü bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kocaçeşme Mahallesi’nde bulunan binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile kızının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında, 15 kadının ölümü “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçmişti.