İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını silahla öldürdü

Kadın cinayetleri ve silahlı cinayet haberleri artış göstermeye devam ediyor. İzmir'de boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek, aynı tabancayla hayatına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sırasında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede çalışan 38 yaşındaki Çiğdem Dıvrak ile 20 Kasım'da boşanma davaları görülecek olup, market işleten 43 yaşındaki eşi Erdoğan Dıvrak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Erdoğan Dıvrak, tabancasıyla biri 19, diğeri 12 yaşında 2 çocuk annesi eşini başından vurdu. Dıvrak sonrasında aynı silahala kendisini vurdu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiğdem Dıvrak ve Erdoğan Dıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Öte yandan silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.