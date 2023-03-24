Manisa’da pompalı tüfekle saldırı: Müzisyen hayatını kaybetti

Manisa Salihli'de restoranlarda org ve keman çalarak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, dün saat 23.30 sıralarında, otomobiline akaryakıt almak için İzmir-Ankara karayolu Salihli girişindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

DHA'da yer alan habere göre, Angınhan'a, burada plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Ercan Angınhan, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan Angışhan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Angışhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.