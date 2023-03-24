Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

Bakırköy Adliyesi yakınlarında motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

DHA'nın haberine göre, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.