İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde silahlı saldırı gerçekleşti.
DHA'nın haberine göre, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Bakırköy Adliyesi yakınlarında silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Bakırköy Adliyesi yakınlarında motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde silahlı saldırı gerçekleşti.
DHA'nın haberine göre, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.