Manisa'da kadın cinayeti: Bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Serap Aydoğan, eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55), eşi Serap Aydoğan'ı (46) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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