Manisa'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak katletti

29 yaşındaki Emrah Karataş, 55 yaşındaki annesi Cemile Karataş'ı boğazını bıçakla keserek katletti. Emrah Karataş cinayetin ardından Manisa'daki iki katlı evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 19.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş, henüz bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, evin mutfağından aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladı.

Cemile Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş ise evlerinin bulunduğu iki katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Emrah Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üniversite hastanesine sevk edilen Emrah Karataş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cemile Karataş’ın cesedi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından komşu Ferhat Tunç, "Bu arkadaş sıkıntılıydı ve aile içinde sürekli olay çıkarıyordu. İçtiği maddenin etkisiyle annesine zarar verdi. Polisler gelince de çıktığı binadan atladı. Polisler 'dur' demeye kalmadan atladı. Ambulans geldi, yaralı bir şekilde hastaneye götürdü" dedi.