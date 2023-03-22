Adana'da eşinin bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Dağlıoğlu Mahallesi 14114. Sokak’taki 3 katlı müstakil binanın zemin katında yaşayan Sultan S. ile eşi Kasım S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşini boğazından bıçakla yaralayan Kasım S, evden çıkıp motosikletle kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine Sultan S. özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sultan S. kurtarılamadı. Üç çocuğu ise ise korumaya alındı.

Polis, Kasım S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)