Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın devam ediyor

Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangında 15'inci saat geride kaldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?

Geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçramıştı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok" demişti.