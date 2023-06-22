Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: İdari binaya sıçradı

Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Manisa’da Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası’nın bahçesinde çıkan yangın idari binaya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin yangına müdahalesi zorlaşırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangının çevre fabrikalara sıçramaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle devam eden yangın fabrikanın idari binasına da sıçrarken çevre fabrikalar da yangının kendilerine sıçramaması için önlemlerini almaya çalışıyor.