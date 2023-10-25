Manisa'da iş cinayeti: YHT şantiyesinde çalışan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Manisa Alaşehir’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinden bir iş cinayeti haberi geldi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İş makinesi çarpan 22 yaşındaki Kepçe Operatörü Abdülgani Çelebioğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
İSİG Meclisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Abdulgani Çelebioğlu.. 22 yaşında, kepçe operatörü.. Manisa Alaşehir’de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.. Mardin Artuklu Zeytinli Köyü’nden..” ifadeleri kullanıldı.