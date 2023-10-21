Üniversitede iş cinayeti: Vinçten düşen operatör hayatını kaybetti

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kampüsünde bulunan inşaatta vinçten düşen 26 yaşındaki operatör Cem Harmancı hayatını kaybetti.



DHA'nın aktardığına göre kampüs içindeki Spor Bilimleri Fakültesi’nde, saat 17.00 sıralarında, fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı. Bu sırada yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.