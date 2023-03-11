Manisa için deprem uyarısı: '6.2 ile 7 büyüklüğünde tahmin ediyoruz'

Manisa’da Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem konulu konferansta konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, ilçeden 7 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem beklendiğini söyledi.
DHA'nın haberine göre Prof. Ercan, Alaşehir’de yaptığı incelemelerde elde ettiği bilimsel verileri paylaştı. Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy Fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkıştığını belirten Ercan, şunları söyledi:
- Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgeleri sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda 60-80 santimetre arasında atılmış bazı temeller gördüm. Bu bölge için bu temeller yetersiz.
- Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.2-7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var.
- Zemin etüdü yapılmış, doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Deprem açısından yerleşim alanı olarak, değerlendirirsek, Alaşehir Tren Garı çevresi yer hareketleri davranışı iyi değil, Atatürk Bulvarı Kuzey Batısı, Kayacık Konakları, Toptepe çevresi ve Kaleiçi mevkileri çok iyi, Evrenli bölgesi yerleşim bölgesi olarak uygun.