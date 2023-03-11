Manisa için deprem uyarısı: '6.2 ile 7 büyüklüğünde tahmin ediyoruz'

Manisa’da Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem konulu konferansta konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, ilçeden 7 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem beklendiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Prof. Ercan, Alaşehir’de yaptığı incelemelerde elde ettiği bilimsel verileri paylaştı. Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy Fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkıştığını belirten Ercan, şunları söyledi: