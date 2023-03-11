Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Bunlar intihar evler, bir an önce saptanması gerekiyor'

Turgutlu Belediyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ı ağırladı.

Ercan, söyleşi öncesinde Turgutlu'yu gezerek rapor hazırladı. Prof. Dr. Ercan, Turgutlu hakkındaki izlenimlerini, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve teknik personelin katıldığı toplantıda paylaştı.

Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ercan, "Turgutlu'da en çok 7 şiddetinde bir deprem olmasını, aşağı yukarı 35 saniye sürmesini bekliyorum. Turgutlu'yu söyleşi programından önce gezme fırsatım oldu. Beğendiğim ve beğenmediğim yapıları gördüm. Turgutlu'daki evlerin çatıları var, bu güzel bir olay. Çatının olması gerekiyor. Balkonların çoğu içerlikli bu da güzel bir olay, çıkma balkonlu evler depremde ilk yıkılır. Kentte, yapı temel derinliği 80 cm ile 1 metre arasında yapılar gördüm. Bunlar intihar evler, bu binaların bir an önce saptanması gerekiyor. Deprem ne kadar büyük olursa sarsıntının süresi de o kadar olur. Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkımda o kadar fazla olur." dedi.