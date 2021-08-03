'Mandıra Filozofu'nun kulübesi de kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahale sürüyor. Alevlerin yayıldığı, "Mandıra Filozofu" filminin de çekildiği Çökertme Koyu dün gece tamamen yandı.
Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Filmin yıllar öncesinden başlayarak "Mandıra Filozofu" karakteriyle özdeşleşmiş oyuncusu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından bu cümleleri yazdı:
"Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?"
2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel yer almıştı.
Rasim Abi öldü.— Müfit Can Saçıntı (@MufitCanSACINTI) August 3, 2021
Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu.
Sırada ne var hayat? pic.twitter.com/5loGu5zF1e