Manavgat'taki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmıştı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmayı sürdürürken Manavgat merkez, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde de orman yangınları çıkmıştı.

Yangından 62 kişinin etkilendiği, 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle yurttaşların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

4 mahalle boşaltılırken, çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi.