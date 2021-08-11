Manavgat'ta yine orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkiiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

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soL'un bölgeden edindiği bilgiye göre yangın ekiplerin müdahalesinin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Manavgat'ta 28 Temmuz’da çıkan orman yangını 11 gün sonra kontrol altına alınabilmişti.

Kemer'de iki ayrı noktada yangın büyümeden söndürüldü

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde Yenimahalle ve Çamyuva mahallerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve yurttaşların yoğun mücadelesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.