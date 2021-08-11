Köyceğiz'deki yangın hâlâ devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Yangının Gökçeova Göleti Mevkiisi'nde rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ildeki yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

Gürün Köyceğiz'deki yangına ilişkin "Yayla Mahallesi (Ağla) Gökçeova Göleti Mevkiisi'nde yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmakta olup havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Çayhisar ve Sazak Mahallesi'nde yangın kontrol altına alınmış olup söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Otmanlar Mahallesi Zindan Deresi Mevkiisi'nde ve Çövenli ve Delikli Mevkiileri'nde yangın devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bodrum Gümüşlük Dereköy'de dün çıkan yangının dün gece itibariyle söndürüldüğünü belirten Gürün, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gürün Marmaris, Yatağan, Milas, Menteşe, Kavaklıdere ilçelerinde de soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.