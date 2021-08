Dayanışma, öfke ve gelecek günler: Köyceğizliler anlatıyor

Muğla Köyceğiz Beyobası’na bağlı Pınarköy mahallesindeyiz. İki gün önce tahliye olmuş ve yangının söndürülmesi sonrası tekrar evlerine yerleşmiş mahalleliler ve gönüllülerle birlikte yardım merkezinde bekliyoruz. Karşı dağlardan dumanlar hala yükseliyor ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

'Ormanlar hepimizin'

Kavurucu güneş ve sıcağa rağmen rüzgar çıkmaya başladı. Karşı dağlardan dumanlar giderek daha yoğun görünüyor ve rüzgar şiddetini arttırdıkça hepimiz “rüzgar dursun, rüzgar esmesin” dileklerinde bulunuyorduk. Siz hiç kavurucu güneş altında beklerken çıkan serin rüzgardan rahatsız oldunuz mu? Olmayacak isteklerin, bir çok duygunun aynı anda yaşandığı yerlerdi yangın alanları.

Yardım merkezinde nöbet tutan gönüllülerin işini gücünü bir kenara bırakmış ve gecelerini gündüzlerini burada geçirmiş olduklarını görüyoruz. Johann elektrik mühendisi fakat bu süreçte yangınla mücadelede dayanışabilmenin yollarını arıyor:

“Böyle bir süreçte işime devam edemem. Çünkü bu doğa sadece Türkiye’nin insanlarına ait değil, bütün dünyaya ait. 14 seneden beri Köyceğiz’ de yaşıyorum. Bu noktaya yardım için üç gün önce geldim. Yangın dün çıktı, yukarı çıktım. Her şeyi yaptık ama maalesef her taraf yanıyor. Burada yangın söndürmeye giden gönüllü arkadaşlarımıza yemek, su veriyoruz; eldiven, ilkyardım çantası… Her neye ihtiyaçları varsa… Burada çok şey gördüm; traktörler ve tırlarla tahliyelere şahit oldum, insanların yangından kaçışını gördüm. Su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını gördüm. Çok acı bir şey.”

Başka bir düzen gerek

Johann karşılaştığımız yangınların tahribatını sadece doğanın yıkılışı olarak görmüyor, ilerleyen süreçte beklenen tehlikeleri de anlatıyor:

“Türkiye’de yaşanan bu durumu nasıl anlatabilirim? Ağlayabilirim çünkü çok kötü şeylerle karşılaşıyoruz. Ama birlikte kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’ deki siyasi durumları biliyorum, çok karışık ama sadece Türkiye değil bütün dünya karışık durumda. Şimdilik önceliğimiz bu yangından kurtulmak olmalı. Bu yanan alanlara dair tek beklentimiz eski haline dönmesi olmak zorunda. Buraların imara açılması çok büyük problem yaratacak Türkiye için. Diğer yandan bütün halk öfkeli yaşanan durumlar karşısında ve bundan sonra yapılması gereken şey yanan alanların imara açılmasına engel olmak. Bu meseleler politik ve bu konuları hiç sevmiyorum çünkü siyasilerin verdiği sözler hiçbir zaman tutulmuyor. Boşluğa oy veriyoruz, verilen sözlere rağmen her şey daha da kötüye gidiyor. Onun için ben başka bir düzen istiyorum bu dünyada. Çünkü bu sorunlar dünyanın her yerinde yaşanıyor ve kökten bir değişim lazım. Herkes bıkkın ve yorulmuş durumda. Bırakın komünistler yeni bir düzen kursun”

Yaşanan yangınlar ve yapılan müdahaleler insanların birçok konuda tedirgin olmasına neden oluyor. Alanda tanıştığımız gönüllülerden Ümit yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Olaylarla ilgili kafamız çok karışık. İnsan olarak doğaya karşı ne kadar güçsüz olduğumuzu hissettik. Elimizden de bir şey gelmemesinin acısını yaşıyoruz. Büyük ekipmanlarla müdahale edilmesi gereken olaylar bunlar. Fakat tabi içinde bulunduğunuz durumda eleştiri de yapamıyorsunuz, ağzınıza tıkıyorlar. İnsanların kafası karışmış durumda. Köylü kendi alanlarını korumaya çalışıyor, herkes önyargılı. Kim neyin ne amaçla yapıldığını bilmiyor ve çok büyük bir korku var. Bu korkunun sebebi tabi ki şu andaki otoriter rejim. Yine de bu süreçte zor durumda kenetlenmenin ne demek olduğu ortaya çıktı. Bursalısı, İstanbullusu, öğretmeni, akademisyeni, öğrencisi herkes tek “vücut olmuş katkı sunuyor. Bu yangının kahramanı varsa onlar da gönüllüler. Bunca içimizi sızlatan olayların arasından yeşeren en güzel şey de dayanışma ve örgütlü hareket etmek.”

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri yara ve yanık merhemleri dayanışma merkezlerinde

Ülkenin birçok yerinden gelen yardım malzemelerinin arasında Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nin kendi emekleri ile ürettikleri yara ve yanık merhemleri duruyor. Esasında yardım merkezi denilen yerleri dayanışma merkezi olarak da görüyoruz.

Oluşturulan dayanışma sürecini Türkiye Komünist Partisi Ortaca İlçe Örgütü’nden sağlık emekçisi Nalan ve Sevda anlatıyor:

“Ortacalı komünistler olarak partimizde hızlıca bir ekip oluşturma yoluna gittik yangın haberi ile birlikte. Elbette herkes bir işin ucundan tutmaya çalıştı ve çeşitli organizasyonlar oluşturdu. Fakat partili olmak tabi daha organize hareket etmeyi sağlıyor. Bir kısmımız yangın alanlarında ellerinde tırmıklarla birlikte yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında şu anda. Biz de burada o arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına sorumluluk aldık. Benim gibi sağlıkçı birçok arkadaşımız var, sağlık sorunlarına müdahalelerde bulunuyoruz. Bu süreçte Boyun eğmeyen ecza emekçilerinin ilettiği yanık merhemlerini ulaştırdık birçok bölgeye. Buraya yangına müdahale için çok çeşitli yerden gelen birbirini hiç tanımayan insanlar sanki on yıllardır tanışıyormuş gibi kenetlendi birbirine. Üzüntü, umut , gülümseyiş… tüm duyguları aynı anda yaşıyoruz.”