Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy Mahallesi'nde dün alevler yeniden yükselmişti.

Durdurulamayan alevler dün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın noktada yeniden büyüdü. Sırtköy Mahallesi'ni kuzey tarafından tamamen saran yangın nedeniyle mahalleye bağlantı sağlanamadı.

Manavgat merkezinde reklam ve tabelacılıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Bölgede yangından etkilenenlere gönderilen yardımların dağıtılmasına destek veren Demirli, dün akşam saatlerinde yine bir afet bölgesine yardım götürmek isterken fenalaştı.

Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Demirli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Demirli'nin cenazesi Boztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.