Manavgat'ta yangın üçüncü gününde: İlçe hâlâ duman altında

Manavgat'ta 28 Temmuz'da dört ayrı noktada çıkan orman yangını büyük bir tahribata yol açmış durumda.

İlçedeki ormanlık alanlar büyük zarar görürken, çok sayıda canlı bu yangınlarda yaşamını yitirdi.

AFAD'ın açıklamasına göre üç kişinin yaşamını yitirdiği bu yangınlarda 100'ün üzerinde kişi de yaralandı, çok sayıda ev yandı.

Bugün yangının üçüncü gününe girilirken ilçenin bazı noktalarında yangın sürüyor.

İlçenin tamamı hâlâ duman altındayken yangın söndürme çalışmalarında yurttaşlar büyük rol oynuyor. Öte yandan bugün rüzgarın ilçede biraz olsun hafiflediği ve bunun çalışmalar için avantaj sağladığı belirtiliyor.