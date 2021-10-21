Manavgat'da evleri yanan köylülerden dilekçe eylemi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında evleri yanan köylülerin mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Mağduriyeti devam eden Manavgatlı köylüler yangın sorunlarının üzerine bir de "afet borçlandırma senetleri" ile karşı karşıya kaldı.

Evleri yanan köylülerin, mağduriyetleri devam ettiği süreçte imzalatılan borç senetleriyle bir çok kişi mağdur edilmişti. Daha önce bölge afet bölgesi ilan edildiği ve masrafların hükümet tarafından karşılanacağı ilan edilmesine rağmen köylülere senet imzalattırılmıştı.

Manavgat Kavaklı Semt Evi çağrısı ile bir araya gelen köylüler "afet borçlandırma" senedine karşı Manavgat Kaymakamlığı'na dilekçelerini teslim etti. Köylülerin dilekçe eylemine Antalya Barosu Yönetim kurulu üyesi Av. Bilal Doğan ve Yurtsever Hukukçular da destek verdi. Kaymakamlık makamına yapılan itirazlarda özellikle borçlandırma senetlerinin üzerinde borç miktarının belirtilmemiş olması, ölüm ve benzeri durumlarda da borçların varislerine devrediliyor oluşuna dikkat çekildi. Dilekçe eylemine katılan yurttaşlar, elektrik faturalarını ödeyemeyen köylülerin, konteynırlardaki elektriklerinin de kesildiğini ifade etti.

Yangınların ilk günlerinden bugüne yangınzede köylülerle dayanışma halinde olan Kavaklı Semt Evi gönüllüleri ve avukatları sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.