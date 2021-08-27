TKP Manavgat Kavaklı Semt Evi, AKP'nin yangından zarar gören yurttaşlara yönelik borçlandırma dayatmasına tepki gösterdi.

"AKP hükümeti halkın mağduriyetini gidermelidir" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manavgat'ta yaşanan yangınlar şimdilik söndü ancak halkın mağduriyeti devam ediyor.

Yangın sırasında evi hasar gören yurttaşların zararını karşılamak AKP Hükümeti'nin göreviyken, iktidar sorumluluk almak bir yana halkı bir de düşük faizli kredi vaadiyle borçlandırmaya çalışmaktadır.

Yangın, devletin söndürmek ve halkını her anlamda korumakla yükümlü olduğu bir afettir. Deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi engellenemese de yangının çıkmasını önlemek ve çıktıysa da söndürmek devletin görevi ve sorumluluğudur.

AKP Hükümeti yangında evi hasar gören yurttaşlara üç farklı seçenek sunuyor:

- Hasar gören evin AFAD tarafından yapılarak teslim edilmesi,

- Evin devletin vereceği kredi ile mağdurların kendileri tarafından yapılması,

- Mağdur olan yurttaşların devletin vereceği kredi ile yeni bir ev almaları

Sunulan bu üç seçenek de halka düşük faizli kredi verip borçlandırmak üzerine kurulu.

Sunulan bütün bu seçenekler göstermektedir ki; AKP Hükümeti, yangından evi hasar gören yoksul halkı önemsememekte ve insanların mağduriyetini devam ettirmektedir.

AKP iktidarı bu sorumluluktan kaçamaz. Yangında evi hasar gören halkın zararları, mağduriyeti koşulsuz şartsız bir an önce giderilmelidir.

TKP Manavgat Kavaklı Semt Evi"