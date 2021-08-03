Manavgat yangınıyla ilgili 1 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 16 yaşındaki C.Y. tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, söz konusu soruşturma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda C.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde sorgulandı. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.