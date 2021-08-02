Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı: Sadece Manavgat’ta 100 bin hektar alan yandı

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Durmuş “ Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nün altı şefliğinin beşi tamamen yandı. 100 bin hektar sadece Manavgat’ta tespit ettiğimiz yanmış alan” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre yangınların durumunu, Orman Genel Müdürlüğü’nün politikalarını ve muhafaza memurlarının çalışma şartlarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına değerlendiren Tarım ve Orman-iş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş “100 bin hektar sadece Manavgat’ta tespit ettiğimiz yanmış alan. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nün altı şefliğinin beşi tamamen yandı. Bir tek yolun sahil kısmında kalan Sorgun ormanları kaldı. Orada da umarım bir ateş sıçratmazlar çünkü geçmişte İngiliz golf şirketlerinin yağmaladığı alanlardır. Nerede duracağı da hala belli değil” dedi.

‘OGM, yangın ödeneği ile 32 tane lüks araç aldı’

Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın ödeneği ile aldığı araçları “Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü, dördü merkezde olmak üzere toplamda 32 tane lüks araç satın aldı. Bunların tanesinin vergisiz fiyatı 1.9 milyon ve bu ihalesiz alındı. Kamuda taşıt alımı ve demirbaş alımı ihale ile yapılır ve bu aracı kurum Devlet Malzeme Ofisi’dir. İki yıl önce bir düzenleme yapıldı. Yangınla mücadelede olağanüstü gelişmeler olduğu cihaz almak ve uçak kiralamak gerektiği belirtildi. İhalesiz yangın için alım yapma gerekçesini yasa koyucu da yerinde buldu ve bu yetkiyi Orman Genel Müdürlüğü’ne verdi. Doğru da bir yetkiydi. Bizimkiler ne yaptı? Bunu fırsat bilerek yangın ödeneğinden bu araçları aldılar. Bu lüks aracın bir tanesiyle sekiz tane arazi aracı alınıyor. Yine bir tanesiyle tam donanımlı üç tane arazöz alınıyor” diye anlattı.

‘Koşullar yangın için çok elverişli’

Durmuş, Akdeniz kuşağında ortaya çıkan orman yangınlarının sebebini aktardı:

“Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını hepimiz yaşıyoruz. Günden güne artıyor. Yangın bölgesinde, Akdeniz kuşağında bulunan başka ülkeler de dahil, sürekli çıkan orman yangınlarında 40-44 derece arasında aşırı bir sıcaklık var. Yüzde 60-70 olması gereken nem yüzde 10’lar seviyesinde, dün yüzde 10’a düştü. Poyraz var. Bu yangın için çok elverişli bir koşuldur. En küçük bir cam parçası yangın çıkartabilir.”

‘Kim yaktı bu ormanı sorusunu doğru düşünmek gerekir’

Adrasan yangınının sebebinin üstünün örtüldüğünü söyleyen Durmuş, yangın bölgelerini gezeceklerini ve sebeplerini tespit ederek kamuoyuyla paylaşacaklarını “Adrasan yangını Cengiz-Limak-Kolin ortaklığı olan CLK Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin enerji dağıtım hatlarından çıktı ama kapattılar üzerini. Niye? ‘Sermaye tazminat ödemesin’ diye. PKK yaktı demek kolay. Yakmış olabilir. Bir terör örgütüdür, yakar. Bu başka bir şey ama onu bulması gereken de devlettir. ‘PKK yaptı, birileri sabotaj yaptı, yaktı, gitti’ demek olayı örtmektir. Olayı faili meçhul cinayetler gibi üstünü kapatmaktır. Bizim teknik elemanlarımız var. Bütün yangın yerlerini teknik heyetimizle gezeceğim. Bunu tespit edeceğiz, yine kamuoyuyla paylaşacağız. Yasa çıkarıyor 28’inde, o zaman düşünülür. Kim yaktı bu ormanı sorusunu doğru düşünmek gerekir” diye belirtti.

‘Muhafaza memurlarının giydiği elbiseler yangına dayanıklı değil’

Durmuş, muhafaza memurlarının mücadele şartlarında gördüğü uygunsuzlukları “Bir arazözde olması gereken eleman sayısı en az altıdır. İki kişi verilmiş. Şoför inmiş hortum tutarken yangın birden sardı ve arkadaşlar diri diri yandı. Bakın giydikleri elbiseler koruyucu elbise değil. Yangına dayanıklı değil. Muhafaza memurlarının giydiği elbiselerin tamamı sentetik polyester, yangınla nasıl olur? Cayır cayır yanar. Yanıyor insanlar, biz nasıl sessiz kalacağız? Ama kendileri itibardan tasarruf etmiyor. İki milyonluk arabayla geziyor. Artık tahammülümüz kalmadı” diye sıraladı.