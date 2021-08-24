Manavgat yangınına ilişkin tutuklanan kişinin ağabeyinden açıklama

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ali Y.’nin ağabeyi Alaattin Y., kardeşinin tutuklanması sonrası açıklamada bulundu.

Alaattin Y., “Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu ‘ben yaptım’ derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil” dedi.

Ali Y.'nin telefonla konuştuğu bir kişi jandarmaya giderek ihbarda bulunmuş, şunları söylemişti:

“Ali, telefonla beni aramıştı, 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana, 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi. Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum"