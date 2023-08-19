Manavgat Liman Başkanı rüşvet alırken suç üstü yakalandı

Manavgat'ta tekne sahibi Şükrü Öksüzoğlu, deniz araçlarının tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı'na başvurdu. Öksüzoğlu'yla odasında görüşen Manavgat Liman Başkanı İlhan Emre Baş, kayıt işlemleri için 3 bin avro istedi. Liman başkanının isteğini kabul eden Öksüzoğlu, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, jandarma tarafından seri numarası alınan 3 bin avro, Öksüzoğlu tarafından İlhan Emre Baş'a odasında verildi. Şükrü Öksüzoğlu'nun odadan çıkmasının ardından sivil giyimli jandarma görevlileri, kendilerini tanıtarak içeri girdi.

Odada yapılan aramada tekne sahibinin verdiği 3 bin avro, Manavgat Liman Başkanı Baş'ın masasının çekmecesinde bulundu. İlhan Emre Baş, 'rüşvet almak' suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.