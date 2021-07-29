Manavgat Devlet Hastanesi'nde tahliye iddiası yalanlandı

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanenin tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise iddiaları yalanladı.

Pakdemirli, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir" dedi.