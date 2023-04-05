Manahattan Savcısı'ndan 'Trump' açıklaması: 'Kayıtları tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç işledi'

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "iş kayıtlarını tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç" işlediği kararına vardıklarını söyledi.

Trump'ın ifadesini almasının ardından basın mensuplarına konuşan Alvin Bragg, Trump'ın 2016 seçimleri dönemindeki avukatı Michael Cohen'e yaptığı ödemelerle ilgili, "Büyük jüri toplamda kritik yanlış beyan içeren 34 belge olduğunu tespit etti" diye konuştu.

Bragg, Trump hakkındaki iddialarla ilgili, "kapsamlı bir soruşturma" yürüttüklerini ve kayıtlara göre, Federal Seçim Yasası sınırını veya katkı pay limitlerini ihlal ettiğini belirtti. Başsavcı, "New York Eyaleti yasalarına göre, dolandırmak ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur" dedi.

Bragg, Trump'ın, "önceki yıl işlenen gerçek suçları örtbas etmek amacıyla" 2017'de Cohen'e "hayali hukuk hizmetleri" için ödeme yaptığını ifade etti.

'Kim olursan ol'

Trump'ın hakkındaki iddialarla ilgili ek kanıtların bulunduğunu belirten Bragg, "Kim olursan ol. Ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Başsavcı Alvin Bragg, Trump'ın, ABD Başkanlığını kazandığı seçimlere atıf yaparak, "Kanıtlar, 2016 seçimleriyle ilgili suçları örtbas etmek için bunu yaptığını gösterecek" ifadesine yer verdi.

'Üç ayrı ödeme yapıldı'

"Donald Trump, yayıncılık şirketi American Media Incorporated'ın yöneticileri, Bay Cohen ve diğerleri, 2015 yılında, Bay Trump'ın seçimi kazanma şansını arttırmak için olumsuz bilgileri bastırma planı olan bir 'yakala ve öldür' planı üzerinde anlaştılar" diyen Başsavcı, "Trump hakkında olumsuz bilgilere sahip olduğunu iddia eden kişilere" üç ayrı ödeme yapıldığının altını çizdi.

Bragg, söz konusu ödemeler için paravan şirketler kurulduğunu vurgulayarak, "sessiz kalmaları için" ödeme yapılan üç kişiden birinin porno oyuncusu Stormy Daniels olduğunu kaydetti.

Manhattan Başsavcısı, ABD başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Michael Cohen'in Daniels'in avukatlarına yaptığı 130 bin dolar ödemeyle "seçmenlerin bilgisine zarar verildiğini" söyledi.