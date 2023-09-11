Mamak'ta liseliler eylemde: Dersler gece karanlığında bitiyor

Ankara Mamak'ta Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bugün okul binalarının kaymakamlığa tahsis edilmesine karşı eyleme geçti.

Okul binalarının depreme karşı güçlendirmek için tadilata alınması bahanesiyle geçen yıl Mamak MTAL'ya taşınan Yunus Emre MTAL öğrencileri bugün okullarının kaymakamlığa tahsis edildiğini öğrendiler.

Geçtiğimiz yıl boyunca Yunus Emre MTAL ve Mamak MTAL okulunun öğrencileri Mamak MTAL'da birlikte eğitim almak zorunda kaldı.

Derslik yetersizliği nedeniyle bir okul sabah bir okul öğlen derslere başladı ve derslerin bitişi 21.45'i buldu.

Bir sene boyunca evlerine gece saatlerinde dönen öğrenciler, yeni eğitim dönemlerinin ilk gününde okul binalarının kaymakamlığa tahsis edildiğini ve bu uygulamanın devam edeceğini öğrendiler.

Okulun internet sitesinde yayınlanan ders programına göre 12. sınıf öğrencileri okuldan 21.45'te,. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise 20.55'te çıkış yapacak.