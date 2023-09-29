Mamak'ta binada patlama: Bir kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Fatma Köse olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki binalarda hasar oluştu

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

İstanbul Bahçelievler'deki patlama

İstanbul Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler'de dün bir apartmanın üst katında meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.