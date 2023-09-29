Şirinevler'deki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Valiliği, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında dün öğleden sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişi sayısının 3'e çıktığını duyurdu. Patlamada yaralanan 3 yurttaşın tedavileri ise kaldırıldıkları hastanede devam ettiği belirtildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir binanın 5'inci beşinci katındaki dairede dün öğleden sonra patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Valilikten yapılan son açıklamaya göre patlama nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e çıkarken, 3 yurttaşın tedavisi de kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden yurttaşların isimleri şöyle: Özgür Çoban, Ömer Özdemir, Ahmet Bal.