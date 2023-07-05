Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit gözaltına alındı

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana gelen olayda, iddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti.

İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belediyeden açıklama: ‘Saldırganın psikolojik sorunları var’

Saldırıya ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının psikolojik sorunları olan bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ve olumsuzluğun olmadığını açıklayan Maltepe Belediyesi, şahsın da etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

Belediyenin ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."