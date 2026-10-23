Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen Yeni Parti’ye katıldı

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 25 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Köymen, kararını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyurdu.

Yaklaşık 1 dakikalık bir video paylaşan Köymen, Yeni Parti'ye katılma gerekçelerini anlattı.

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Esin Köymen'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kıymetli Maltepeliler,

Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen koşullar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında, yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır.

Bu anlayışla, çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur.

Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim.

Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı.

Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla…

Yolumuz açık olsun!