  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen Yeni Parti’ye katıldı

CHP’den istifa eden Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katıldığını duyurdu. Köymen, kararını “yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı” sözleriyle açıkladı.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 20:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 20:41

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 25 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Köymen, kararını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyurdu.

Yaklaşık 1 dakikalık bir video paylaşan Köymen, Yeni Parti'ye katılma gerekçelerini anlattı.

 

Esin Köymen'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kıymetli Maltepeliler,

Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen koşullar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında, yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır.

Bu anlayışla, çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur.

Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim.

Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı.

Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla…

Yolumuz açık olsun!

İstanbul’da Yeni Parti’ye katılan ikinci belediye başkanı

Köymen’in katılımıyla Yeni Parti, İstanbul’da ikinci ilçe belediyesini bünyesine katmış oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da 22 Ekim’de CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu. 

Mimar olan Esin Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde uzun yıllar görev aldı; 2018-2023 yılları arasında üç dönem şube yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçilmişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Saymaz: Kadıköy'ün ardından Maltepe de Yeni Parti'ye geçiyor

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.