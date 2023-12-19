Maliye Bakanlığı'ndan New York Times'a Trend GYO yanıtı: '7 Ekim saldırısıyla bağı yok'

ABD merkezli New York Times gazetesi geçtiğimiz gün yayımlanan "İsrail Hamas’ın para makinesini yıllar önce buldu. Kimse onu kapatmadı" başlıklı haberde İsrail istihbarat belgelerine dayanarak Hamas’ın Türkiye’de fonları bulunduğunu öne sürmüştü. Bu kaynağın merkezi olarak Türk şirketi Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Trend GYO) gösterilmişti.

Haberde, ABD’li ve İsrailli yetkililerin, söz konusu fonun Hamas’ın askeri altyapısını geliştirmesine ve 7 Ekim saldırılarına zemin hazırlamasına yardımcı olduğunu söylediği belirtilmişti.

Bakanlık 'çarpıtma' dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yayımladığı açıklamada, "Makale, Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Türk finansal sisteminin, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiği" söylendi. Trend GYO adı anılmadan, şirketin ve şahısların faaliyetlerinin incelendiği, "Türkiye finansal sisteminin suistimal edilmediğinin tespit edildiği" ifade edildi. Önemli bir finansal malvarlığı çıkışının olmamasının da Trend GYO'nun 7 Ekim saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasını çürüttüğü öne sürüldü. Açıklamada, bu bulguların, ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson ve ekibiyle paylaşıldığı da belirtildi.

Die Welt: Milyonlarca dolarlık işlem hacmine sahip

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Berlin ziyaretinden sonra Almanya merkezli Die Welt, Hamas ile Türk bankaları arasındaki ilişkilerin sıralandığı bir haber yayımlamıştı.

İsrail istihbarat belgelerine dayanan haberde, Hamas şirketlerinin özellikle İstanbul'da faal olduğu ileri sürülmüş, buna örnek olarak Anda Turk ve onun devamcısı Trend GYO gösterilmişti. Şirketin milyonlarca dolarlık bir işlem hacmine sahip olduğu iddia edilmişti.

ABD Hazinesi, 27 Ekim'de Hamas'a ek destek ve finansman kaynağı sağladığı gerekçesiyle Trend GYO'yu yaptırım listesine eklemişti.