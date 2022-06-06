Maliye Bakanı Nebati'den itiraf gibi açıklama: Şimdiki sistemde dar gelirli hariç, firmalar, ihracatçılar kazanıyor

AKP’nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 sonu için enflasyon hedefinin yüzde 19,9 olduğunu söyledi.

Nebati, “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik” ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü “Milletvekilleri ne sordu, Erdoğan ne yanıt verdi” başlıklı yazısında AKP’nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı ve toplantıya ilişkin bazı detayları yazdı.

Selvi’nin aktardığına göre, burada bir sunum yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz."