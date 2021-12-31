Mali'de cihatçı saldırı: 8 asker öldürüldü, 7 asker yaralandı

Mali Silahlı Kuvvetleri, Çarşamba günü Mali'nin batı kesiminde düzenlenen saldırıda ölen asker sayısının bugün sekize çıktığını ve yedi askerin daha yaralandığını söyledi.

Ordu, internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında, "Dün ölen asker sayısı 4'ten 8'e yükseldi, 7 asker yaralandı, 3 araç imha edildi. Düşman 31 kişiyi kaybetti, silah ve mühimmat ele geçirildi." dedi.

Silahlı kuvvetler, Mali hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle, cihatçıların toplam kayıp sayısının hala netleşmediğini ve bir arama operasyonunun başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Çarşamba günü ordu, Nara köyü bölgesinde meydana gelen saldırıda dört ordu personelinin öldüğünü ve yaklaşık on kişinin yaralandığını söyledi.

Mali, 2012'de patlak veren cihatçıların saldırılarıyla boğuşmaya devam ediyor. Şeriatçılar savaşı Mali'nin yanı sıra komşu Burkina Faso ve Nijer'e de sıçrattı.