Mali müşavirlerden tepki: Vergi cennetleri konusunda girişim yok, bizden 'gerçek kullanıcı formu' isteniyor

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Tebliğin meslek mensuplarına yönelik yeni bir angarya yüklediğini belirtti.

Mali müşavirler bugün Ankara'da ASMMMO önünde bir araya gelerek tebliğle getirilen yeni yükümlülüklere tepki gösterdi. Basın açıklamasında "Gerçek faydalanıcı bildirimine hayır" yazılı pankart açıldı.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır burada yaptığı açıklamada; ‘‘Kara paranın aklanmasını suç kabul edip ve terörün finansmanının önlenmesi yönünde yasal düzenlemeler yapıp sonra varlık barışı düzenlemelerini yapmak hangi mantıkla izah edilebilir?’’ diyerek yayımlanan 529 numaralı Tebliğ’le meslektaşlarına yüklenmek istenen sorumluluklara değindi.

Bahadır; "Vergi cenneti ülkeler listesi 15 yıldır yayınlanmadığı için, vergi cenneti ülkelere Türkiye'den yapılan ödemelerden yüzde 30 tevkifat yapılamamaktadır. Konu vergi cenneti ülkeler olunca 15 yıldır hiçbir girişimde bulunulmadı şimdi de Mali Müşavirlerden gerçek kullanıcı formu adı altında gerçek faydalanıcı bilgileri isteniyor" dedi.

Yeni tebliğ ile gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin ilk bildirimlerini en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Bahadır "MASAK, Tüzel kişiliğin % 25'i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortak bilgilerine MERSİS, Ticaret Sicili üzerinden kolayca ulaşabilecekken; bu bilginin tüm kurumlar vergisi mükellefleri için ayrıca istenmesi devletin arşiv yükünü artırmaktan öte bir yarar sağlamayacağı gibi Mali Müşavir için de ek bir angaryadır. Gerçek faydalanıcı bilgisi zaten Mali Müşavire verilen bilgi değildir. Bizlerin her hangi kolluk gücü istihbarat faaliyeti olmadığı gibi firmaların arka plandaki yöneticisini ve ortağını bilmemiz mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Vergi cenneti ülkeler listesi yayımlanmıyor

Bahadır şunları kaydetti:

"Kara paranın aklanmasını suç kabul edip ve terörün finansmanının önlenmesi yönünde yasal düzenlemeler yapıp, sonra varlık barışı düzenlemelerini yapmak hangi mantıkla izah edilebilir?

Üstelik yurt dışından getirilecek paralar konusunda hiçbir suretle vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılmaması güvencesi vermeyi nasıl izah edebiliriz? Bu paralar üzerinden vergi alınamıyor. Oysa VUK’nun 9. maddesi şöyle der: “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.”

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (7) numaralı bendi 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Ancak Bakanlar Kurulu (yeni sistemde Cumhurbaşkanı yetkisindedir) 15 vergi cenneti ülkeler listesini yayınlamadığı için kanun hükmü uygulanamamaktadır. Nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.” düzenlemesi yapılmıştır.

Vergi cenneti ülkeler listesi 15 yıldır yayınlanmadığı için, vergi cenneti ülkelere Türkiye'den yapılan ödemelerden yüzde 30 tevkifat yapılamamaktadır.

Konu vergi cenneti ülkeler olunca 15 yıldır hiçbir girişimde bulunulmadı şimdi de Mali Müşavirlerden gerçek kullanıcı formu adı altında gerçek faydalanıcı bilgileri isteniyor.

Bu düzenleme Mali Müşavirler için çerçevesi çizilmemiş mükerrer bildirimlerden başka bir şey olmadığı gibi bir yüktür."