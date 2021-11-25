Malavi Cumhuriyeti’nden eski boksör Tyson’a ‘esrar elçiliği’ teklifi

Afrika ülkesi Malavi Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı Lobin Low, eski boksör Mike Tyson'a yazdığı mektupta yeni oluşturulan esrar mahsulü elçiliği görevini üstlenmesi teklifinde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Tarım Bakanı Low, “Sektör karmaşık olduğundan ve işbirliği gerektirdiğinden Malavi tek başına bunu yapamayabilir. Bu nedenle sizi, Bay Mike Tyson, Malavi'nin esrar büyükelçisi olarak atamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önceden “her müsabaka öncesinde esrar kullandığını ve içmeyi bırakamadığını” açıklayan, cinsel saldırı suçlamasıyla hapis yatan ve şu sıralar bir ‘esrar fabrikası’ işleten Tyson’ın teklife ne cevap vereceği henüz bilinmese de Malavi Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, ABD Esrar Birliği’nin Tyson ile anlaşmaya varılması için ‘arabuluculuk’ yaptığını açıkladı.

Tıbbi ve endüstriyel kullanım için çiftçileri esrar üretimine teşvik eden ülkenin yetkilileri, Tyson’ın ülkedeki esrar elçiliği görevini üstlenmesinin yatırımcıları ve potansiyel alıcıları ülkedeki esrar sektörüne çekmesini umduğunu belirtiyor.