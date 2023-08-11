Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğunu açıkladı. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadesi kullanıldı.

Osmaniye'de su kirliliği görmezden geliniyor

6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan illerden Osmaniye'de, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Deprem Takip Merkezi'nin 8-11 Mart tarihleri arasında aldığı su numunelerinde kirliliği gösteren birçok değer standartların üstünde çıkmıştı.

Şebeke suyunun içme ve kullanım için uygun olmadığı bildirilse de MHP'li Osmaniye Belediyesi aksini iddia ederek işlem yapmayı reddetmişti. Konuyu gündeme getiren TKP Parti Meclisi üyesi Övünç Ballı da emniyete ifade vermeye çağrılmıştı.