Malatya'da yeni yapılan ve 'depreme dayanıklı' diye pazarlanan apartman çöktü

Depremin ardından Malatya'da çöken binalardan birinin daha 2 yıl önce yapıldığı ortaya çıktı. Malatya'da şimdiye kadar en az 300 bina çöktü, 100'ün üzerinde yurttaş hayatını kaybetti, 2 bine yakın yurttaş yaralandı.

Henüz 2021'de yapılan Asur Konutları'nın yıkılışı ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina deprem yönetmeliğine uygun ve 'depreme dayanıklı' şeklinde pazarlanırken, binanın çökmesi saniyeler sürdü.

Yeni yapılan ve depreme dayanıklı olarak yüksek fiyatlara satılan daireler saniyeler içinde yerle bir oldu. Çöken binada 44 daire bulunuyordu.

Binayı inşa eden firma olan İshak İnşaat'ın internet sitesinde binanın özellikleri arasında 'Depreme dayanıklı Radye Temel'e sahip olması ve 'Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje'si olması sayılıyor.

İshak İnşaat'ın sitesindeki tanıtım sayfası

Öte yandan emlak sitelerinde yıkılan apartmandaki bir dairenin 2 milyon 800 bin liradan pahalıya satıldığı görülüyor.