Malatya'da kadın cinayeti

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki İrfan Taşkın evden markete gitmek için çıkan, boşanma aşamasında olduğu eşi 38 yaşındaki Nursel Taşkın'a bıçakla saldırdı.

İrfan Taşkın olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, katil İrfan Taşkın'sa bir süre sonra polise teslim oldu.

Nursel Taşkın'ın, İrfan Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmış olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.