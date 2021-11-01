Ankara'da kadın cinayeti

Ankara'da 44 yaşındaki Meltem Layıker, 54 yaşındaki eski eşi Ömer Demir tarafından öldürüldü. Layıker'i silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil, polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Polis burada Layıker'in cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre Ömer Demir akşam saatlerinde eski eşinin evine gelerek onu öldürdü.

Gözaltına alınan Ömer Demir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.