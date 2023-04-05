Malatya'da deprem konutu ihalesi AKP'li eski vekil aday adayına

Malatya’da, depremzedeler için yapılacak deprem konutlarının ihalesini, 1 milyar 389 milyon TL sözleşme bedeli ile üç ortaklı şirketler grubu kazandı. 2015’te AKP’den Muş milletvekili aday adayı olan Mehmet İkbal Ballı’nın şirketi de ihaleyi kazananlar arasında bulunuyor.

ANKA'dan Güney Ülger'in haberine göre Malatya’da depremzedeler için 9 Mart 2023’te “Malatya ili birinci etap kırsal 500 deprem konutu yapım işi” ihalesine çıkıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 1 milyar 397 milyon 833 bin TL olarak belirlendi.

Beş şirketin katıldığı ihaleyi; 1 milyar 389 milyon 999 bin TL sözleşme bedeli ile İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi̇ ve Ticaret AŞ, Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji̇ Danışmanlık Turizm Enerji̇ Sanayi̇ ve Ticaret AŞ, Fiba Halı Medikal Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı kazandı.

İhale sözleşmesi 27 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

Fiba Halı Medikal Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Mehmet İkbal Ballı, 2015 yılında AKP Muş Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Şehir Plancıları Odası uyarı cezası vermişti

Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji̇ Danışmanlık Turizm Enerji̇ Sanayi̇ ve Ticaret AŞ’nin sahibi Adnan Gürcan’a ise üyesi olduğu Şehir Plancıları Odası'nın Onur Kurulu tarafından “yıllık tescil yenileme işlemini gerçekleştirmeksizin serbest şehircilik faaliyetlerini sürdürdüğü” gerekçesiyle 2005 yılında uyarı cezası verilmişti.