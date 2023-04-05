Deprem konut ihaleleri 'tanıdık' müteahhitlere gitti: Adres yine AKP

On bir ilde etkili olan depremin ardından hızla yapılan deprem konutu, ticaret merkezi, altyapı ve çevre ihalelerinin tamamına yakını gözde müteahhitlere, eski ve yeni AKP’lilerin ya da yakınlarının şirketlerine veriliyor.

BirGün'de yer alan habere göre kamu özel işbirliği projelerinin gözde müteahhitlerinden YDA İnşaat, 2,5 milyar liralık bir deprem konutu ihalesini alma aşamasına geldi. Adıyaman kırsalına yapılacak 800 deprem konutunun pazarlıkla yapılan ihalesine iki şirket katıldı. YDA, 2 milyar 505 milyon lira ile en makul teklifi verdi.

Eski TOKİ yöneticisinin damadı

TOKİ Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra AKP’den Fatih Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özçelik’in damadının şirketi de deprem konutu ihalelerinin gözdeleri arasında yer alıyor. Pazarlıkla yapılan 999 milyon liralık bir ihaleden sonra Ahes İnşaat 1,8 milyar liralık bir iş daha aldı. Davet usulü yapılan deprem ihalelerine de katılan şirket, 28 Şubat’ta önce yaklaşık 3 milyar lira değerindeki ‘‘Adıyaman Örenli Mahallesi 1 Etap 614 adet konut inşaatları’’ ile ‘‘altyapı ve çevre düzenlemesi işi’’nin ihalelerini aldı.

Kontrol saray müteahhidinde

Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay, Urfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve mücavir bölgelerinde yapım işlerinin inşaat aşaması, inşaat sonrası danışmanlık işi Beşer Mühendislik’e verildi. 175 milyon liralık sözleşme imzalanan şirket, Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe ve Okluk Koyu’ndaki saraylarının yapım süreçlerindeki bazı etapları üstlenmesiyle tanınıyor.

66 milyar liralık 62 ihale tamam

Bugüne kadar 64 ihale davet usulüyle gerçekleştirildi. İki ihalenin halen değerlendirilmesi sürüyor. Değerlendirmesi tamamlanan altı ihalenin ise henüz sözleşmeleri imzalanmadı. TOKİ’nin verilerine göre, tamamlanan ihalelerin toplam sözleşme bedeli 66 milyar liraya ulaştı.