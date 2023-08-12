Malatya'da bir dakika arayla iki deprem olmuştu: 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla meydana gelen iki depremin ardından, 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yeşilyurt'ta saat 16.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden bir dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt'ta saat 18.18'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Söz konusu depremin 9,13 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.