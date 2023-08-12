Malatya'da 1 dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Yeşilyurt merkezli 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Malatya Yeşilyurt'ta 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki meydana geldi.

AFAD, ilk depremin 6,35 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu. 

Ercan: 6 Şubat depreminin artçısıdır

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Ercan şunları söyledi:

"2023.08.12 Saat 16:39 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) M4,9 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem 8 indeki M5,3 un artışı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır."

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