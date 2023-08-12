Malatya'da 1 dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya Yeşilyurt'ta 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki meydana geldi.
AFAD, ilk depremin 6,35 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu.
Ercan: 6 Şubat depreminin artçısıdır
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Ercan şunları söyledi:
"2023.08.12 Saat 16:39 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) M4,9 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem 8 indeki M5,3 un artışı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır."
2023.08.12 Saat 16:39 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) M4,9 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem 8 indeki M5,3 un artışı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) August 12, 2023