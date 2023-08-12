Sarımsaklı plajına tel örgülerle işgal: İşletmeler sahile el koydu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajında 115 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar sürüyor. Plaj yaklaşık 6 aydır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından şantiye alanına çevrildi.

Sarımsaklı plajı 'Kamuya Açık Plaj Kumsal' olarak kayıtlı iken 2021 yılında bölge Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Mevcut plan hükümsüz kılınarak, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yeni imar planları yapmanın yolu açıldı.

Sahil ablukaya alındı

Halkın ve çevrecilerin tepkileri sürerken işletmelere verilen sahil bölümleri vatandaşa kapatıldı. Tel örgülerle çevrelenen sahil alanına giriş yasaklandı. Bölge halkı ve tatile gelen yurttaşlar ise sahillerin işletmelere peşkeş çekilmesine tepkili. soL’un görüştüğü yurttaşlar, sahile giremediklerini, şezlongların olduğu büyük bir alanın tel örgülerle çevrelendiğini söyledi. Aynı zamanda yurttaşlar zabıtaların işletmelere yönelik işlem yapmadığını aktardı.

Yasa çiğneniyor

Anayasanın 43. Maddesinde "Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" ifadeleri yer alıyor.

Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinde ise, "Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" deniliyor.

Yani yasa yurttaşların kıyılardan yararlanmasının önüne kimsenin engel koyamayacağını söylüyor. Yasanın çiğnendiğine dikkat çeken yurttaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hem ceza hem de idari para cezası kesmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

İşletmeler, Sarımsaklı plajını ablukaya aldı.

Türkiye'de emekçilerin yüzde 59,6’sı tatil masraflarını karşılayamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre, 2022’de hanelerin yüzde 59,6’sı evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını ekonomik olarak karşılayamadığını açıkladı. Yani Türkiye’de emekçilerin yalnızca yüzde 40’ı bir haftalık tatil yapabilme olanağına sahip.

Zaten tatile gidemeyen yüzde 59’un yanı sıra bir şekilde tatile gidebilen emekçilerin denize erişimi de işletmeler yoluyla engelleniyor.

'Havlu hareketi' akıllara geldi

Öte yandan Yunanistan'da işletmelere kiralanan plajların vatandaşların ücretsiz kullanımına açılması için başlatılan ‘havlu hareketi’ de akıllara geldi.

Sahillerin özelleştirilmesi ve işletmelere verilmesine karşı olan halk; örgütlenerek halkın denize ulaşımına işletmelerle yasak konulamayacağı, kıyıların halkın olduğu, vatandaşların hiçbir işletmeye bağlı kalmadan plajları kullanması gerektiğini dile getirmeye başladı. Bu sebeple de şezlonglara havlu bırakmaya başlandı.

İzmir'de Çeşme ve Ovacık’ta Azmak Koyu’nda da ‘havlu hareketi’ eylemleri gerçekleştirildi.