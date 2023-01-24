Malatya'da bir çocuk öğretmenleri tarafından cinsel istismara maruz kaldı

Malatya merkezde Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi'nde okuyan bir öğrencinin öğretmenleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiası sonrası açılan soruşturmada bahsi geçen öğretmenler görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bir öğrencinin iki öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kaldığı belirtilen olayda konuyla alakalı aynı zamanda adli bir soruşturmanın da başlatıldığı belirtiliyor. Öğrencinin yaşadığı sorunları ve istismarı arkadaşına anlatmasının ardından okul yönetimine yansıyan istismar vakasında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti.

Konuyla alakalı Malatya'da Busabah habere konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, "Süreç şu an incelemede öğretmenlerin ikisi de görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmada başlatıldı. Bu bir iddia. Geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmenlerin ikisi de tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Olay geçen hafta bize intikal etti. Müfettişler şu an bilgi ve belgelerini topluyor. Olay zaten emniyete yansımış durumda. Çocuk okulda sınavlarına giriyor. Adli yönden de disiplin yönünden de soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı

'Olay aydınlatılıncaya kadar peşini bırakmayacağım'

Konuya dair açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, "Ben bir insan olarak, bir kadın olarak bu olay aydınlatılıncaya kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. Olay savcılığa intikal ettiği için savcılık boyutunda da soruşturma devam ediyor. Olay il milli eğitime yansıdığı gün öğretmenler görevden uzaklaştırılmış ve müfettiş görevlendirmesi de aynı gün yapıldı" dedi.

'Olay iki yıldır devam ediyordu'

Malatya'da konuya dair soL Haber'e bilgi veren kaynaklar ise sürecin iki yıldır devam ettiğini ve istismara uğrayan öğrencinin korktuğu için kimseye haber vermediğini dile getirdi. 9. sınıftan beri istismarın yaşandığı belirtilirken bahsi geçen öğretmenlerin istismar sürecinde birlikte görüştükleri ve süreci planladıkları ifade ediliyor.

İstismarın rehber öğretmen tarafından öğrenilmesinin ardından başlayan hukuki süreçte istismarın yaşandığını belgeleyen Whatsapp yazışmalarının ve benzeri belgelerin soruşturma kapsamında adli mercilere teslim edildiği belirtiliyor.

'İstismarcı öğretmenlerden biri AKP'li sendika temsilcisi'

Konuyla alakalı gündeme gelen bilgilerden bir diğeri de istismarcı öğretmenlerden T.K isimli şahsın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen'in okul temsilcilerinden biri olduğu iddiası. Konunun acilen hukuki süreçlerle ilerlemesini, araştırmanın hızlıca yürütülmesini ve sorumluların yargılanmasını talep eden öğretmenler ise Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda göreve çağırdı. Yurttaşlar konunun cezasızlık ya da takipsizlik ile sonuçlanması durumunda suçluların mükafatlandırılmış olacağını düşünüyor.

'Yaşananlar 'nitelikli cinsel istismar' suçuyla ele alınmalı, tutuklu yargılanmalılar'

Konuya dair soL Haber'e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey "Kamuoyuna yansıyan bilgiler sürecin iki yıldır devam ettiği yönünde. Anlaşılan o ki istismara maruz kalan çocuğumuz 9. sınıftan itibaren bunları yaşıyor. Bu da istismarın 15 yaşından küçük birine yapıldığını ortaya koyuyor. Çocuklarımızın böyle bir şeye maruz kalmasına tahammül edemeyiz. Sanıkların tutuklu yargılanması gerekir. Bu konuda herhangi bir açıklama yok ancak eğer tutuksuz yargılanıyorsa mutlaka adım atılmalı ve tutuklanmalı. Ayrıca bahsi geçen Whatsapp yazışmalarında tacizci öğretmenlerin bu süreci planladıkları, buna uygun ortam hazırladıkları ve bu doğrultuda hareket ettikleri görülüyor. Bu olaya sıradan bir vaka olarak bakamayız. Ortada "nitelikli cinsel istismar" kapsamında ele alınması gereken bir durum var. Tüm duyarlı yurttaşlar, Malatyalı eğitimciler ve aydınlar ve derneğimiz sürecin takipçisi olacağız" dedi.